Продали старый компьютер работнику? Не забудьте пробить два кассовых чека!

Вы продали работнику старую офисную мебель или компьютер и удержали стоимость покупки из зарплаты? Вы должны еще пробить кассовый чек, причем два раза.

Разъяснения по этому поводу приведены на сайте ФНС.

По мнению налоговиков в данной ситуации формируется два кассового чека:

первый чек — в момент передачи товара с признаком способа расчета «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит»;

второй чек — в момент удержания из заработной платы сотрудника с признаком способа расчета «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)».

В своих разъяснениях ФНС ссылается на п. 1 ст.1.1, п.1 ст.1.2, ст.4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», а также п.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».