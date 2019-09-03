Заказы с AliExpress теперь будут приходить быстрее. Потому что мы русские

AliExpress в начале сентября будет отправлять россиянам покупки, формируя одну посылку от разных поставщиков. Услуга будет доступна бесплатно при общей сумме заказа более $5.

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, AliExpress надеется снизить количество неполученных заказов вдвое в течение полугода.

Напомним, в конце августа AliExpress запустил услугу безусловного возврата покупок из Китая для российских пользователей. Покупатели могут вернуть товар без объяснения причин в течение двух недель после получения.

Вместе с новой услугой это позволит привлечь больше внимания покупателей к fashion-сегменту, поскольку они смогут заказывать сразу несколько сочетающихся товаров и сразу возвращать их при необходимости, ожидают в AliExpress.