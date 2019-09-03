Российские компании готовятся выплатить рекордные дивиденды

По итогам первого полугодия 2019 года дивидендные выплаты российских компаний, чьи акции обращаются на бирже, могут составить 770 млрд руб., что на 20% выше показателя предыдущего года.
По итогам полугодия промежуточные дивиденды планируют заплатить 18 компаний, пишет «Коммерсантъ».
Так, 162,58 млрд. рублей дивидендов выплатит нефтяная компания «Роснефть», дивиденды от ГМК «Норильский никель» составят 140 млрд. рублей.
По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, дивидендные выплаты увеличиваются на фоне роста показателей свободного денежного потока (FCF) из-за низких производственных издержек сырьевых компаний.
Впрочем, высокие дивидендные выплаты могут свидетельствовать и о снижении инвестиционной активности компаний вследствие стагнации российской экономики, отмечают эксперты.
Большое значение в дивидендной политике крупных государственных компаний имеют неформальные требования Минфина довести выплаты до 50% от чистой прибыли.