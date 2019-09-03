Россиянам запретят вкладываться в Facebook, Google и Microsoft?

На осенней сессии Госдумы предполагается рассмотреть поправки в закон «О рынке ценных бумаг», согласно которым будут ограничены возможности непрофессиональных инвесторов вкладываться в акции иностранных компаний. Обосновывается это защитой граждан от потери денег из-за вкладывания в рискованные сделки. Чем это обернется?

Журналист Forbs посчитал доходность зарубежных ценных бумаг и вот что получилось.

На технологическом рынке существует аббревиатура GAFA, иногда GAFAM. Это первые буквы названий крупнейших американских технологических компаний — Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft. После принятия поправок в закон неквалифицированным особо защищаемым инвесторам акции этих компаний через российских брокеров купить будет нельзя.

Вот что случилось бы с суммой в 100 000 рублей, если бы пять лет назад (в сентябре 2014 года) они были вложены в GAFAM:

Акции Google выросли на 97% с $584 до $1151. Сумма инвестиций выросла бы до 197 089 рублей;

Акции Amazon выросли на 405% с $346,38 до $1749,62. Сумма инвестиций выросла бы до 505 115 рублей;

Акции Facebook выросли на 130% с $77,26 до $177,75. Сумма инвестиций выросла бы до 203 067 рублей;

Акции Apple выросли на 105% с $98,97 до $202,64. Сумма инвестиций выросла бы до 204 748 рублей;

Акции Microsoft выросли на 190% с $45,91 до $133,39. Сумма инвестиций выросла бы до 290 546 рублей.

Получается, что, вложившись в крупнейшие технологические компании США, мы в худшем случае увеличили свои инвестиции почти в два раза. На рискованные инвестиции не похоже

Конечно, на финансовых рынках не все так радужно. Например, акции производителя электроники Xiaomi после выхода на Гонконгскую биржу в июле 2018-го подешевели к настоящему моменту более чем вдвое. Или популярный мессенджер Snap, который в свое время отказался продаваться Facebook: его акции с момента выхода на биржу в марте 2017-го подешевели к настоящему моменту на 42%. Но с тем же успехом можно привести примеры компаний, акции которых подорожали на сотни процентов. Например, акции Nvidia показали рост на 741%.

Для большей объективности автором статьи рассмотрены биржевые индексы, которые учитывают изменения стоимости акций большого числа компаний. На бирже Nasdaq торгуется едва ли не большинство технологических компаний. У нее есть несколько индексов, в индекс Nasdaq Composite входят все компании на этой бирже. За пять лет он вырос на 69% (с 4582,9 пункта до 7751,77 пункта). Есть еще индекс S&P 500, куда входят компании с наибольшей капитализацией: он за пять лет вырос на 42% (c 2007,71 пункта до 2847,11 пункта). Или промышленный индекс Dow Jones — рост на 49,5% (с 17 137,36 пункта до 25 628,9 пункта).

А вот российские индексы, которые отражают стоимость российских компаний, куда и предлагает ЦБ вкладываться непрофессиональным инвесторам. Например, индекс РТС за пять лет вырос на 8,4%. Индекс Мосбиржи, который раньше назывался индекс ММВБ, за эти же пять лет вырос на 95%. Правда, в конце 2017 года ЦБ изменил правила формирования этого индекса. В мае этого года журнал Forbes проанализировал доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 2018 год. Лучшие показатели были у акций «Татнефти» (69% по обычным акциям и 65% по привилегированным), «Новатэка» (66%) и «Сургутнефтегаза» (65%). Худшие результаты были у акций «Мечела» (-51%), «Магнита» (-43%) и «Ленты» (-38%).

В этой же статье аналитики указывают, что в России стоимость акций компании сложно прогнозировать из-за возможных санкций, различных инициатив властей, низких темпов роста экономики. А при этом большая часть индекса Мосбиржи составляют компании-экспортеры, которые зависят от курсов валют. При этом в США курсы акций и индексы в большей степени зависят от экономических, а не политических факторов.

Что произойдет, если поправки в закон будут приняты? Любой человек хочет приумножить свои сбережения, а акции западных компаний, как мы убедились, дают эту возможность. Формально ограничения не запрещают неквалифицированным инвесторам вкладываться в акции зарубежных компаний. Они запрещают это делать через российских брокеров. Но нет почти никаких сложностей в том, чтобы делать это через зарубежных брокеров. При этом зарубежные брокеры действуют вне российского правового поля, и в данном случае граждане России несут не только риски инвестирования в акции, но и риски того, что их интересы не будут защищены в полной мере в случае споров с брокерами.

Российские брокеры тоже останутся в минусе. По оценке Тинькофф Банка, если закон примут, клиенты банка,относящиеся к особо защищенным неквалифицированным инвесторам, лишатся минимум 70% бумаг. ЦБ 9 июля, обсуждал с участниками фондового рынка этот закон. Брокеры просили регулятора разрешить особо защищаемым непрофессиональным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги, однако Эльвира Набиуллина выступила резко против.