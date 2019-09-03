Клерк.Ру

Россиянам запретят вкладываться в Facebook, Google и Microsoft?

На осенней сессии Госдумы предполагается рассмотреть поправки в закон «О рынке ценных бумаг», согласно которым будут ограничены возможности непрофессиональных инвесторов вкладываться в акции иностранных компаний. Обосновывается это защитой граждан от потери денег из-за вкладывания в рискованные сделки.  Чем это обернется?

Большинство россиян лишат права покупать акции иностранных компаний через российских брокеров

Журналист Forbs посчитал доходность зарубежных ценных бумаг и вот что получилось.

На технологическом рынке существует аббревиатура GAFA, иногда GAFAM. Это первые буквы названий крупнейших американских технологических компаний — Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft. После принятия поправок в закон неквалифицированным особо защищаемым инвесторам акции этих компаний через российских брокеров купить будет нельзя.

Вот что случилось бы с суммой в 100 000 рублей, если бы пять лет назад (в сентябре 2014 года) они были вложены в GAFAM:

  • Акции Google выросли на 97% с $584 до $1151. Сумма инвестиций выросла бы до 197 089 рублей;
  • Акции Amazon выросли на 405% с $346,38 до $1749,62. Сумма инвестиций выросла бы до 505 115 рублей;
  • Акции Facebook выросли на 130% с $77,26 до $177,75. Сумма инвестиций выросла бы до 203 067 рублей;
  • Акции Apple выросли на 105% с $98,97 до $202,64. Сумма инвестиций выросла бы до 204 748 рублей;
  • Акции Microsoft выросли на 190% с $45,91 до $133,39. Сумма инвестиций выросла бы до 290 546 рублей.
Получается, что, вложившись в крупнейшие технологические компании США, мы в худшем случае увеличили свои инвестиции почти в два раза. На рискованные инвестиции не похоже

Отключить рекламу

Конечно, на финансовых рынках не все так радужно. Например, акции производителя электроники Xiaomi после выхода на Гонконгскую биржу в июле 2018-го подешевели к настоящему моменту более чем вдвое. Или популярный мессенджер Snap, который в свое время отказался продаваться Facebook: его акции с момента выхода на биржу в марте 2017-го подешевели к настоящему моменту на 42%. Но с тем же успехом можно привести примеры компаний, акции которых подорожали на сотни процентов. Например, акции Nvidia показали рост на 741%.

Для большей объективности автором статьи рассмотрены биржевые индексы, которые учитывают изменения стоимости акций большого числа компаний. На бирже Nasdaq торгуется едва ли не большинство технологических компаний. У нее есть несколько индексов, в индекс Nasdaq Composite входят все компании на этой бирже. За пять лет он вырос на 69% (с 4582,9 пункта до 7751,77 пункта). Есть еще индекс S&P 500, куда входят компании с наибольшей капитализацией: он за пять лет вырос на 42% (c 2007,71 пункта до 2847,11 пункта). Или промышленный индекс Dow Jones — рост на 49,5% (с 17 137,36 пункта до 25 628,9 пункта).

А вот российские индексы, которые отражают стоимость российских компаний, куда и предлагает ЦБ вкладываться непрофессиональным инвесторам. Например, индекс РТС за пять лет вырос на 8,4%. Индекс Мосбиржи, который раньше назывался индекс ММВБ, за эти же пять лет вырос на 95%. Правда, в конце 2017 года ЦБ изменил правила формирования этого индекса. В мае этого года журнал Forbes проанализировал доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 2018 год. Лучшие показатели были у акций «Татнефти» (69% по обычным акциям и 65% по привилегированным), «Новатэка» (66%) и «Сургутнефтегаза» (65%). Худшие результаты были у акций «Мечела» (-51%), «Магнита» (-43%) и «Ленты» (-38%).

Отключить рекламу

В этой же статье аналитики указывают, что в России стоимость акций компании сложно прогнозировать из-за возможных санкций, различных инициатив властей, низких темпов роста экономики. А при этом большая часть индекса Мосбиржи составляют компании-экспортеры, которые зависят от курсов валют. При этом в США курсы акций и индексы в большей степени зависят от экономических, а не политических факторов.

Что произойдет, если поправки в закон будут приняты? Любой человек хочет приумножить свои сбережения, а акции западных компаний, как мы убедились, дают эту возможность. Формально ограничения не запрещают неквалифицированным инвесторам вкладываться в акции зарубежных компаний. Они запрещают это делать через российских брокеров. Но нет почти никаких сложностей в том, чтобы делать это через зарубежных брокеров. При этом зарубежные брокеры действуют вне российского правового поля, и в данном случае граждане России несут не только риски инвестирования в акции, но и риски того, что их интересы не будут защищены в полной мере в случае споров с брокерами.

Российские брокеры тоже останутся в минусе. По оценке Тинькофф Банка, если закон примут, клиенты банка,относящиеся к особо защищенным неквалифицированным инвесторам, лишатся минимум 70% бумаг. ЦБ 9 июля, обсуждал с участниками фондового рынка этот закон. Брокеры просили регулятора разрешить особо защищаемым непрофессиональным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги, однако Эльвира Набиуллина выступила резко против.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Ценные бумаги»

Все семинары по теме Ценные бумаги