Налоговики открыто признали,что вымогают лишние налоги у ИП через шантаж и угрозы

Налоговики впервые рассказали, что беззаконно выбивают деньги с бизнесменов. По тону чувствуется страх и безысходность. Открытое письмо инспекторов пришло в редакцию нижегородской газеты «Ленинская смена». А также министру.

Сотрудники инспекции жалуются на руководство управления Большакова Виктора, который заставляет подчиненных нарушать закон.

С инспекторов требуют вымогать деньги у предпринимателей.

Собираем всю негативную информацию об организации, вызываем руководителя в инспекцию, и начинается шантаж. Прямо как в «Золотом теленке». Единственная разница – требуют дополнительных налогов, кроме тех, которые уже уплачены.

Инспекторов научили грозить сливом грязной информации в банки, клиентам, заказчикам, в полицию для возбуждения уголовного дела. Они как коллекторы обрывают телефон директора и главбуха обрабатываемого предприятия, чтобы напомнить о неизбежных проблемах.

Многие люди наши звонки записывают на диктофоны, а это уже может сработать персонально против нас, но никто не защитит в трудную минуту.

Начальники районных инспекций находятся в прямой зависимости от Большакова В.А. и даже сами активно участвуют в таком шантаже. Людям вдалбливают в мозги мысль, что любой предприниматель должен ФНС, а если бизнесмен отказывается, то необходимо его заставить любыми способами.

Если инспектор не согласен нарушать закон, ему указывают на дверь.

Но все запуганы, ведь бизнесмены могут заявить на инспектора в прокуратуру или следственный комитет.

Если мы ничего не путаем, выходит, что ФНС крышует ОПГ, члены которой получают ежемесячную зарплату и премии, если достаточно «выгрызли» денег у предпринимателей.

Открытое письмо помимо газеты было отправлено губернатору области Никитину, и самому Мишустину. Люди спросили чиновников, неужели всех устраивает такой государственный шантаж? И мы тоже интересуемся.

За историей следим.