Налоговая запугала еще одно СМИ?

Как не задать такой вопрос?

Вчера мы опубликовали новость об открытом письме нижегородских налоговиков, которые обвиняют руководство в преступных действиях. Людей заставляют шантажом выбивать у предпринимателей придуманные налоги.

Мы ждали, что руководитель нижегородского управления Большаков В.А. хоть каким-то образом отреагирует на сообщение. Это нормально: дать опровержение, обвинить конкурентов или работников в обмане.

Но утром проверяем свою публикацию и видим, что открытого письма на сайте редакции «Ленинская смена», где налоговики искали спасения, больше нет. Редакция удалила письмо.

Их заставили? А помните, заставляли «Клерк» молчать про проблемы ФНС и удалять все, что не прошло цензуру?

Публикуем скриншоты с сайта. Письмо выходило и на бумаге.