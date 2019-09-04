Клерк.Ру

Может ли самозанятый работать по трудовому договору?

Может ли гражданин стать самозанятым, заключив договор ГПХ с каким-либо лицом, при том, что он работает по трудовому договору? Такой вопрос уже неоднократно задавали на форуме «Клерка» и в соцсетях.

Ответ на него дала ФНС в письме № СД-4-3/17127 от 28.08.2019 — да, можно стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход, но только по договорам, заключенным не с работодателем физлица. Не стоит так же забывать, что заказчиками услуг (работ) самозанятого не могут выступать лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад.

Таким образом, у гражданина есть возможность совмещать самозанятость и работу по трудовому договору.

При этом заказчк услуг (работ) такого самозанятого не будет являться налоговым агентом по НДФЛ

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