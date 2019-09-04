У какого министра в руках самый большой кусок бюджета. Спойлер: он нам как родной

Мы уже знаем, что денег в России полно. А вот интересно, каким чиновникам от казенного пирога достался кусочек жирный, а кому только сухие краешки. Рейтинг королей бюджета составил Forbes.
Самый большой бюджет администрирует министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов.
В 2019 году через Минфин должно пройти 5,86 трлн рублей. Бюджета такого масштаба нет в распоряжении ни у одного другого министерства, ведомства или вице-премьера — это больше трети всех расходов бюджета на 2019 год (15,025 трлн рублей).
Самые крупные статьи расходов Минфина идут на выплаты пенсий, перечисление межбюджетных трансфертов, докапитализацию госкомпаний и управление внешним долгом.
На втором месте по размеру бюджета в распоряжении — министр обороны Сергей Шойгу, чье министерство должно распределить в этом году 1,78 трлн бюджетных рублей.
На третьем месте — министр внутренних дел Владимир Колокольцев с бюджетом чуть менее 1 трлн рублей.
В десятку министров с самыми большими бюджетами также входят министр науки и образования Михаил Котюков, (519 млрд рублей), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (411 млрд рублей), министр труда и социальной защиты Максим Топилин (351 млрд рублей).
Замыкают десятку министр здравоохранения Вероника Скворцова (327 млрд рублей) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (291 млрд рублей). Самые небольшие расходы доступны министру юстиции Александру Коновалову — всего 5,8 млрд рублей на 2019 год, что меньше, чем, например, бюджет РАНХиГС, Государственной думы или Росстата (18,4 млрд рублей).
Если было лень читать. Крупнейшими суммами бюджетных расходов распоряжается Минфин. Антон Силуанов еще и имеет большой аппаратный вес. Крошки собрал Минюст.