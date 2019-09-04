У какого министра в руках самый большой кусок бюджета. Спойлер: он нам как родной

Мы уже знаем, что денег в России полно. А вот интересно, каким чиновникам от казенного пирога достался кусочек жирный, а кому только сухие краешки. Рейтинг королей бюджета составил Forbes.

Самый большой бюджет администрирует министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов.

В 2019 году через Минфин должно пройти 5,86 трлн рублей. Бюджета такого масштаба нет в распоряжении ни у одного другого министерства, ведомства или вице-премьера — это больше трети всех расходов бюджета на 2019 год (15,025 трлн рублей).

Самые крупные статьи расходов Минфина идут на выплаты пенсий, перечисление межбюджетных трансфертов, докапитализацию госкомпаний и управление внешним долгом.

На втором месте по размеру бюджета в распоряжении — министр обороны Сергей Шойгу, чье министерство должно распределить в этом году 1,78 трлн бюджетных рублей.

На третьем месте — министр внутренних дел Владимир Колокольцев с бюджетом чуть менее 1 трлн рублей.

В десятку министров с самыми большими бюджетами также входят министр науки и образования Михаил Котюков, (519 млрд рублей), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (411 млрд рублей), министр труда и социальной защиты Максим Топилин (351 млрд рублей).

Замыкают десятку министр здравоохранения Вероника Скворцова (327 млрд рублей) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (291 млрд рублей). Самые небольшие расходы доступны министру юстиции Александру Коновалову — всего 5,8 млрд рублей на 2019 год, что меньше, чем, например, бюджет РАНХиГС, Государственной думы или Росстата (18,4 млрд рублей).