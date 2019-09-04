Кто получит новые льготы при строительстве

Компании, построившие инфраструктуру общего пользования на Дальнем Востоке, смогут получать льготы по налогу на прибыль, НДПИ, земельному и имущественному налогам.

Такое предложение содержится в проекте национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г., узнали «Ведомости».

Экономика Дальнего Востока по большинству показателей занимает предпоследнее место в стране, признают аналитики.

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Механизмы поддержки инвестиций в инфраструктуру региона уже есть в виде субсидий. Теперь же предлагается еще один — налоговые льготы. При этом регионы сами смогут решить, предоставлять ли льготы, по каким налогам и для каких проектов.

Для этого компания и регион должны будут заключить соглашение о строительстве объекта, после его ввода в эксплуатацию регион оценит стоимость объекта (в том числе изучит, не использовались ли материалы и работы по завышенным ценам). Затем компания и регион должны подписать документ, где будут указаны сумма и налоги, по которым недоплачивает компания.

Законопроект в скором времени внесут в правительство, сообщили в Минвостокразвития. По словам представителя Минфина, ведомство инициативу поддерживает. Минвостокразвития рассчитывает, что бизнес получит новые льготы уже в 2020 году.