Правила о применении ККТ исправят, чтобы вас не путать

Документами можно будет официально обмениваться в электронном виде — это хорошо. Но&nbs...
Потом задают вопрос, почему массово уходят на самозанятых. ПатамуШта! ...
Клерки, кто нить пробовал?
Что-то мне подсказывает, что г-н Медведев, выдвигая эту инициативу, вовсе не о народе думал, а о ...
Бедные детки еще и зарплату не получают в нарушение трудового законодательства, и многих прав гра...
Касаемо вашего упоминания о менеджере отметим, что если вы действительно столкнулись с подобной с...
Здравствуйте! Позвольте прокомментировать также — по пунктам:- во-первых, уже больше года назад м...
У Восточного проблема ещё в том что знакомых пытался вытянуть в выходные и праздники, причём попа...
Вот верно написано, прочувствовано. Сам уж давно не предприниматель, в начале нулевых очень явно ...
устаревший анекдот - в войне за бюджет опять победил силовой блок)Я бы не применяла глагол админи...
Хорошая статья, информативная. Спасибо.
Как много дней, что выброшены зря, дней, что погибли как-то между прочим. Их надо вычесть из кале...
какие-то непонятные условия: как будто смешали понятие "пенсия" и "социальное страхование". эта "...
ради пивка специально бы заходил в сбербанк почаще))))
Давно пора. Помню те годы, когда приходилось стоять в очередях в Сбербанке и не хватало кофе-авто...
Вот только сегодня приятель пришел ко мне в офис и рассказал как вчера подключил карту в почта ба...
да уж , а бензин тем временем растет и растет, что бы им пусто было ... ...
Да чебуречную сразу открыть, одной рукой операционистка набирает реквизиты перевода, второй рукой...
Так вопрос о возмещении или вычета? При этом, если о уаз в возмещении более 1,5 млн. рублей, сраз...
Шикарная новость: детки в школе "пашут", именно пашут 6 дней, а родителям сокращают до 4.......
Денис Мантуров покинет Минпромторг и возглавит Ростех. Отставка министра произойдёт 18 сентября.&...
А это законно вообще? Потом у проверяющих не будет ли вопросов? Похоже же на обнал. Или я ошибаюс...
Дело не в реальности новости, а в реальности ответки за подобные новости - четко упомянуты расцен...
За чашкой кофе нужно будет отстоять длинную очередь.
"то люди специально зайдут в банк выпить чашку кофе" а еще и пива как на Почте России х...
да реально это все... печалька... в ФНС нет системы безопасности по выпискам... даже по Требовани...
А пока терпелка не лопнет. А что бы терпелка по прочнее была за хождение на митинги сроки реальны...
Тогда здание ФНС может разрушиться изнутри от лейсбийской любви))) ...
https://t.me/newBablishko про контакты,если вам нужно, всегда можно узнать. Мы,да,не возьмемся ра...
Когда за шестьдесятСветлана Асадова Не волнуют, увы, Ножки стройные. Мы такие, как вы, Но спокой...
Ну что вы такое говорите, а где же я еще буду общаться с таким большим количеством интересных, за...
Эммм... Вы хотите, чтобы Клерк закрыли? ))
Ни контактов "решал в интернете", ни имен, ни ссылок на упомянутые площадки - ну прям "если кто-т...
нельзя. Они видетели будут рожать "как кошки", а все остальные зарабатывать им на пенсию. ...
Идем в госструктуры, работаем до 60 лет, а потом начинаем на рабочем месте вытворять всякое и тре...
Хорошо ещё, что с шестидесяти лет, а то некоторые граждане утрачивают навык самообслуживания гора...