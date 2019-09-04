Клерк.Ру

Правила о применении ККТ исправят, чтобы вас не путать

До настоящего времени не отменены и действуют ранее утвержденные акты, формально не являющиеся актами законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, но устанавливающие обязательные требования к ККТ.

Минфин решил разобраться с этим вопросом. Сегодня на федеральном портале опубликовано уведомление о подготовке нормативного акта, который призван О признать утратившими силу отдельных актов Государственной межведомственной экспертной комиссии по ККМ.

Текст проекта пока не опубликован.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Онлайн-кассы, БСО, кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-кассы, БСО, кассовые операции