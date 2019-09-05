Кто должен заключать контракт с мусорным оператором

Все организации, образующие коммунальные отходы, обязаны заключать договор на вывоз мусора с местным региональным оператором. Об этом напоминает Роспотребнадзор в письме № АА-10-02-32/19273 от 22.07.2019.

Отказаться от этого могут только те компании, у которых в распоряжении есть полигон для захоронения отходов. При этом отходы должны производиться в непосредственной близости от него (на том же или соседнем земельном участке).

В России сейчас действует порядка 200 региональных операторов, пишут «Ведомости». И все они столкнулись с финансовыми сложностями: не могут собрать деньги ни с населения, ни с компаний.

Причем организации не только не платят, но и уклоняются от заключения договоров. Операторы практически никак не могут на это повлиять, они пишут письма с просьбой заключить договор, но их просто игнорируют. Чаще всего это малый, средний бизнес — парикмахерские, небольшие магазины на первых этажах домов, им гораздо проще выбросить мусор в контейнер у дома.

Власти планируют ввести административную ответственность за уклонение или отказ заключать договор с региональными операторами. Для должностных лиц штрафы могут составить от 20 000 до 50 000 руб., а для организаций — от 100 000 до 300 000 руб. Однако проект пока еще даже не внесен в Госдуму.

Письме Роспотребнадзора адресовано организациям. Однако уведомления о необходимости заключать договоры рассылаются и ИП. В Пермском крае это наделало много шуму и напугало предпринимателей, работающих дома. Ведь они уже платят за вывоз мусора как и все граждане. В дело даже пришлось вмешаться губернатору края, писала пермская деловая газета Business Class. Он заявил, что «индивидуальные предприниматели, работающие дома и уже оплачивающие услуги как физические лица, не обязаны тратиться дважды».