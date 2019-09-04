Прокуратуре развяжут руки в делах над предпринимателями

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предусмотреть в законодательстве обязательное согласование с прокуратурой гласных оперативно-розыскных мероприятий (обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств). Если же средственные действия не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления – с обязательным уведомлением прокуратуры в течение 48 часов.

«Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам», – отмечает Титов.

Кроме того, предлагается в УПК предусмотреть:

утверждение прокурором постановления о возбуждении уголовного дела;

право прокурора прекращать уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных УПК:

право прокурора по результатам рассмотрения обвинительного заключения вынести решение о прекращении уголовного преследования при наличии оснований, предусмотренных УПК;

право прокурора согласовывать ходатайство следствия о заключении под стражу или домашний арест, а также о продлении срока содержания под стражей и домашнего ареста.

Нв встрече с бизнес-омбудсменом представитель прокураторы сообщил, что только в первом полугодии 2019 года обнаружено свыше 25 тыс. нарушений со стороны следствия. При этом прокуроры ограничены в полномочиях по надзору. По ряду процессуальных вопросов занятая прокурором позиция не только расходится с мнением следствия, но и не всегда принимается во внимание судом.