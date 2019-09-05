Кажется, у ЕНВД появился шанс

На сайте РОИ опубликована общественная инициатива, призывающая продлить действие ЕНВД до 1 января 2023 года.

Как отмечает автор предложения, это позволить малому бизнесу, применяющему ЕНВД, выжить и не закрыться.

Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо набрать 100 тыс. голосов.

Напомним, за сохранение ЕНВД ратует бизнес. Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов направил соответствующее письмо в кабмин. В Минфине между тем сообщили, что этот режим налогообложения свое отжил и власти не намерены его продлевать.

Институт экономики роста им. Столыпина опубликовал исследование, посвященное ЕНВД. Из документа следует, что отмена этого режима невыгодна не только бизнесу, но и бюджету.

«Стремление Минфина увеличить налоговые доходы бюджета может вызвать обратный эффект: массовое банкротство предприятий и уменьшение налоговых выплат, увеличение числа безработных и падение доходов. В конечном счете, последствия от отмены ЕНВД скажутся не только на бизнесе и населении, но и на экономическом росте в целом», - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Подробнее об этом документе читайте в материале «От отмены ЕНВД пострадают все – и бизнес, и бюджет. Зачем рубить сук, на котором сидишь?».

Добавим, на нашем сайте проходит опрос на тему отмены ЕНВД. Пригашаем вас принять в нем участие. Голосовать здесь.