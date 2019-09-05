Уголовные дела по мошенничеству все чаще превращаются в «висяки»

Эффективность расследования уголовных дел о мошенничестве не повышается, а снижается. Об этом, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«По статистике за первое полугодие 2019 года, в производстве следственных органов по ст. 159 УК РФ (мошенничество) находилось 157 297 уголовных дел, на 5,32 % больше, чем годом ранее, – отметил Титов. – А приостановлено таких дел, наоборот, на 6,05 % больше, завершено – на 3,42 % меньше, передано в суд – на 5,8 % меньше. То есть число «висящих» дел по 159 статье все увеличивается, эффективность работы с ними не то что не повышается, а снижается».

Титов отметил, что статья 159 – притча во языцех, потому что 85 % дел против предпринимателей возбуждается именно по ней. Ее называют «резиновой» статьей, потому что все, что угодно, подпадет под понятие мошенничество - простое невыполнение контрактов на фоне кризиса, неправильное распоряжение имуществом, невозврат кредитов.

«Когда кредит длительное время гасился, погашен на 70%, а вот 30% невыплаченного остатка – это уже мошенничество», - указал Титов.

«Ситуацию невозможно изменить, пока для всех участников процесса – и следствия, и прокуроров, и суда – не станет обязательной нормой то обстоятельство, что для обвинения по статье 159 нужно доказывать умысел, – считает Борис Титов. – Мошенничество тем и отличается от различных экономических нарушений, что у мошенника изначально был умысел на обман своего контрагента. На эту тему, на наш взгляд, нужно специальное разъяснение Пленума Верховного суда, ну и внесение изменений в законодательство».