С газелей будут брать дорожный сбор?

Есть ощущение, что власти прощупывают почву на предмет введения платы с газелей и других малотоннажных грузовиков. Вот опять кто-то оправдывается, что бизнесу никаких угроз ждать не приходится.

С газелей не будут брать плату по системе «Платон». Гендиректор компании-оператора Антон Замков в кулуарах Восточного экономического форума это подтвердил.

Плата за проезд по общим дорогам федерального значения взимается с транспортных средств массой свыше 12 тонн. И в ближайшие годы ничего не поменяется.

Минтранс когда-то заказывал исследование, чтобы выяснить, надо ли распространять плату на машины от 3,5 тонн. Но дальше этого дело не пошло.

Кстати, дорожный сбор пока не отдадут ФНС. Но служба будет проверять уплату трех других квазиналогов.