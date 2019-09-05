А ваш банк просит подтверждение, что вы не связаны с США? И до тех пор морозит счет

Клиенты Севергазбанка из Вологды жалуются, что он на 5 дней блокирует счета, пока не проверит анкету, пишет канал «Трехлитровая банка».

У ИП закончился срок действия банковского ключа. Обычно дело с продлением ключа занимало полдня. Теперь же кредитная организация берет 5 рабочих дней на проверку анкеты по деловой репутации и отсутствие связей с публичными должностными лицами и США. Все время пока идет проверка анкетных данных, к расчетному счету нет доступа.

Вообще анкета не новая, но видимо теперь ее стали проверять.

А какие важные опросники требует заполнить ваш банк?