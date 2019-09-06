Банк опять не согласен с «Клерком»

Вчера публиковали сообщение о странной блокировке счетов в Севергазбанке. Клиент пожаловался на медлительность банка при рассмотрении анкеты о деловой репутации и отсутствии связей с публичными должностными лицами и США.

Сегодня банк отреагировал и комментирует: «данная информация не соответствует действительности».

Вот пояснение Севергазбанка: счет в таких случаях не блокируется — у клиента всегда остается возможность предоставить платежные документы на бумажном носителе. Доступ к распоряжению счетом может быть приостановлен полностью только в случае отсутствия документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете.

Ниже публикуем отзыв клиента, который тогда так и не смог решить свой вопрос оперативно.