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Как считать налог на имущество, если ОС исключено из перечня

Применение организациями УСН предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество (за исключением налога, уплачиваемого исходя из кадастровой стоимости).

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении, в частности, следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

При этом условием применения кадастровой стоимости в целях налогообложения является включение ОС в перечень объектов недвижимого имущества, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.

Определивший Перечень уполномоченный орган власти субъекта РФ имеет право исключать ошибочно включенные в Перечень объекты.

В случае, если объект исключен из Перечня (уполномоченным органом власти субъекта РФ или по решению суда), налоговая база в отношении указанного объекта в соответствующем налоговом периоде определяется как среднегодовая стоимость.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-19-21/221 от 08.08.2019.

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