Правила выплаты пособия на первого ребенка поменяются

Согласно Федеральному закону от 02.08.2019 № 305-ФЗ получать пособие в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ будут семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов до исполнения ребенку 3 лет.

Это нововведение действует с 2020 года.

В связи с принятием этого закона Минтруд подготовил поправки в административный регламент, который описывает порядок выплаты пособия на первого ребенка.

Регламент приведен в соответствие с новой нормой:

1,5-кратная величина прожиточного минимума (критерий нуждаемости) заменяется на 2-кратный ПМ.

Кроме того, меняется норма о сроках выплат на основании заявления. Сейчас новое заявление надо подать через год после первого обращения.

Новый регламент предусматривает, что изначально выплаты будут назначаться до достижения ребенком возраста 1 год. Затем надо будет подать новое заявление о назначении выплат сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.