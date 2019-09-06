Как вернуть НДФЛ, ошибочно уплаченный в составе единого платежа

Деньги, предназначенные для уплаты НДФЛ, ушли в другом направлении?

Для этого необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате ошибочно внесенного платежа.

Так, чтобы вернуть неверно уплаченные налоги, в заявлении следует указать реквизиты банковской карты налогоплательщика или счета, на который должны вернуться деньги.

Кроме этого, можно подать заявление не о возврате, а о зачете в счет будущих платежей или задолженности по соответствующим видам налогов. К заявлению необходимо приложить платежное поручение или квитанцию о проведенном ошибочном платеже.

Ранее налоговики сетовали, что налогоплательщики-физлица часто путаются и используют новый сервис налоговой службы «Единый налоговый платеж» для уплаты НДФЛ.

Между тем данный сервис предназначен лишь для уплаты имущественных налогов (на имущество, землю и транспорт). Налог на доходы в этот перечень не входит.

Совет по возврату выдал УФНС по Нижегородской области.