Вырастет НДФЛ

НДФЛ в 13 процентов будут брать еще и с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, например BlaBlaCar.

Минфин считает доходом выручку водителя, которому пассажир компенсирует часть расходов на перевозку. И от налога она не освобождена. Позиция указана в ответе на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков, пишут «Известия».

Чиновники отсылают к ст. 217 НК РФ, где указаны доходы, с которых НДФЛ не платят. Про экономные совместные поездки, там, конечно, не сказано.

Минтранс уже подготовил законопроект о регулировании сервисов совместных поездок. Документ проходит стадию межведомственного согласования. По нему, к примеру, можно делать не больше двух перевозок в день и принимать оплату только по безналу. Предусмотрена блокировка аккаунтов водителей за коммерческие рейсы. А вот, что плата за бензин – это доход, такого в проекте нет.

Уже известно, что документ доработают, потому что позиция у Минфина четкая. Возможно, правила установят так, чтобы сервисы стали налоговыми агентами и сами перечисляли НДФЛ с дохода своих клиентов.