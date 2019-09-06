Одну льготу по НДС могут отменить

Издателям книг и прессы советуют доказать правительству эффективность применения для них льготной ставки НДС, передает «Коммерсант». А иначе книгопроизводителям навяжут обычные 20%.
Правительство поручило ведомствам, курирующим налоговые расходы до 1 октября утвердить методику оценки их эффективности. По этому поводу Минкомсвязи встречался с книгопроизводителями и обсуждал эффективность льготы.
Куратор издательской отрасли ждал на цифрах объяснение, почему льготная ставка НДС для издателей необходима, а отмена убьет отрасль. Даже сейчас динамика по тиражам отрицательная. Доказывать нужду придется ежегодно.