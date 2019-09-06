В пенсионный стаж будут включать новый период

В стаж, который нужен для расчета пенсии, будут включать три года декретного отпуска.

Предложение поддержал Минтруд, ведомство выпустило официальное письмо, передает «ТАСС». Сейчас в страховой стаж при назначении пенсии включают максимум полуторагодовой период ухода за ребенком. Министерство пишет, что это не только справедливо, но и может усовершенствовать и усилить систему соцподдержки семей с детьми, поднять демографию.

Напомним, поручение проработать этот вопрос, в апреле 2019 дал глава Правительства Дмитрий Медведев.

Добавим, в настоящее время в страховой пенсионный стаж входит, в том числе период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 4,5 лет в общей сложности.