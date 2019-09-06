Появятся новые виды проверок

Чиновники доработали законопроект о госконтроле и внесли его в правительство. Он должен регламентировать работу контрольных органов.

Документ был разработан Минэкономразвития в рамках «регуляторной гильотины», с ним ознакомилась газета «Ведомости». Цель проекта — устранить дорогие и неоправданные проверки и повысить их прозрачность, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке.

Министерство предлагает проводить проверки, только если не работают профилактические меры. Провести внеплановую проверку одной компании по одному поводу можно будет не больше двух раз. А число проверок будет зависеть от группы риска, в которой находится компания. Всего Минэкономразвития предлагает шесть групп — от чрезвычайно высокого риска до низкого. Для компаний из первой группы число проверок будет ограничено двумя в год, из последней — не более одной проверки в 4–6 лет.

Однако, несмотря на сокращение проверок, предлагается ввести новые виды профилактического контроля: контрольную закупку (право проводить их уже получил Роспотребнадзор, также Федеральная налоговая служба), выездное обследование и даже рейд. Такие проверки могут проводиться без уведомления прокуратуры, обращают внимание эксперты, так что количество необоснованных проверок в результате может вырасти.

Впрочем, бизнес и так не верит в сокращение административной нагрузки. Сокращение проверок не гарантирует снижения штрафов — за 10 лет количество плановых проверок сократилось в 4 раза, зато резко растет размер штрафов. Так, в 2018 г. санкциям подверглись более чем 980 000 компаний на 179 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2015 г.