Можете не применять журнал кассира-операциониста формы КМ-4

Форма первичной учетной документации КМ-4 (журнал кассира-операциониста) утверждена постановлением Госкомстата от 25.12.1998 № 132.

Этот документ не является нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, не относится к законодательству РФ о применении ККТ, и, следовательно, указанная форма не подлежит обязательному применению.

Такое разъяснение содержится в письме Минфина № 03-11-11/61091 от 13.08.2019.

Напомним, аналогичные разъяснения дает и ФНС.

Понятие «онлайн-касса» подразумевает под собой кассовый аппарат, который кроме привычных функций электронно-вычислительной машины не только печатает чеки и хранит информацию о них, но и передает по сети Интернет данные сведения в налоговые органы, вследствие чего, ведение журнала кассира – операциониста для онлайн – кассы не предусмотрено. Таким образом, указанную форму документации (журнал) пользователи новых ККТ могут не применять.

Даже если ККТ работает без онлайн-режима (в определенных регионами местностях), данные о продажах хранятся в фискальном накопителе, который будет предъявляться в налоговые органы по окончании срока его действия.