Вышли новые правила списания денег со счетов физлиц

Порядок списания денег с банковского счета должника изменится. Появятся неприкосновенные суммы и лимиты.

Минюст подготовил новый порядок расчета суммы, которую можно перевести взыскателю в рамках исполнительного производства. Им будут пользоваться банковские работники, когда получат документы от судебных приставов-исполнителей, узнал «МК».

Правила такие. Если у должника несколько счетов, высчитывать сумму, которую можно заблокировать, банкирам придется по каждому счету. Например, гражданин задолжал крупную сумму. Но она лежит на одном из трех его банковских счетов. Списать все деньги разом с одного счета нельзя, только частями со всех счетов.

Кроме этого, покрасят суммы, которые ни под каким видом нельзя забирать у должника. Во-первых, это деньги, полученные им в счет возмещения вреда здоровью, компенсация проезда и приобретения лекарств, алименты, командировочные и декретные выплаты.

Во-вторых, половина зарплаты. Все это неприкосновенно.

Правда, если речь идет о тех случаях, когда с самого должника взыскивают алименты на детей, компенсацию вреда здоровью пострадавшего или возмещение причиненного преступлением ущерба, банкиры смогут оставить на счете только 30% заработка.