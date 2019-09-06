Когда срок действия декларации СОУТ продлевается автоматически

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.

По истечении срока действия этой декларации, срок ее действия считается продленным на следующие 5 лет, если не произошло никакого негатива, то есть:

— с работником, занятым на рабочем месте, в отношении которого представлялась декларация, не произошло несчастного случая;

— у работника не было выявлено профзаболевания в результате воздействия вредных и/или опасных производственных факторов;

— трудинспекция не выявила нарушений требований охраны труда.

На таких рабочих местах срок проведения специальной оценки условий труда также продляется на 5 лет.

При этом документального подтверждения срока продления декларации и срока проведения очередной плановой специальной оценки условий труда не требуется.

Об этом сообщает Минтруд в письме № 15-1/ООГ-1968 от 30.08.2019.