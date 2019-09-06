Главу «Рольф» разыскивают за границей за аферу в 4 млрд рублей

СК объявил основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова в международный розыск, пишет «ТАСС». Бизнесмена обвиняют в незаконном выводе 4 млрд рублей, суд получил прошение о его заочном аресте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителей «Рольфа» в конце июня 2019 года после обысков в офисах автодилера. Как там полагают, еще в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited, владельцем которой он также является.

Бизнесмена и подельников подозревают в завышении стоимости акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, которые они затем приобрели у своей же кипрской организации.

Кроме Петрова по делу проходят и другие топ-менеджеры компании. Петров, а также экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая по информации «Ведомостей» живут за границей и не собираются возвращаться в Россию.