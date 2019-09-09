Какой код ОКТМО ставить в форме 6-НДФЛ

В поле «Код по ОКТМО» справки 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ указывается код муниципального образования, на территории которого находится организация или обособленное подразделение организации.

ИП, признаваемые налоговыми агентами, указывают код по ОКТМО по месту жительства.

При этом ИП, признаваемые налоговыми агентами, которые состоят на учете по месту осуществления деятельности в связи с применением ЕНВД или ПСН в отношении своих наемных работников указывают код по ОКТМО по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности.

Таким образом, в поле «Код по ОКТМО» справки по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ в отношении организации указывается код муниципального образования, на территории которого находится организация, а в отношении ИП указывается код муниципального образования по месту жительства.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/17090@ от 28.08.2019.