Когда физлица-арендодатели должны платить НДС

Физлицо сдает в аренду нежилое помещение. Нет ли здесь оснований для начисления НДС? Этот вопрос адресовали Минфину.

Чиновники в письме № 03-07-14/63870 от 21.08.2019 напомнили, что согласно пункту 1 статьи 143 НК налогоплательщиками НДС признаются организации, ИП и лица, перемещающие товары через таможенную границу Таможенного союза.

При этом согласно пункту 2 статьи 11 НК физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировавшиеся в качестве ИП в нарушение требований гражданского законодательства РФ, при исполнении обязанностей, возложенных на них НК, не вправе ссылаться на то, что они не являются ИП.

В силу пункта 1 статьи 2 ГК предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Таким образом, квалификация деятельности в качестве предпринимательской зависит от совокупности факторов, отличающихся для разных видов деятельности, в частности, от цели использования сдаваемых в аренду нежилых помещений, их функционального назначения, целей и оснований их приобретения и т.д.

В случае если сдача в аренду недвижимого имущества с учетом фактических обстоятельств не признается предпринимательской деятельностью, арендодатель - физлицо не признается налогоплательщиком НДС.