СК задержал группу обнальщиков. Организатор отделался легко

Закончилось расследование по делу обнальной конторы, которую крышевали полицейские из антикоррупционного отдела.

Группа обнальщиков в течение 2014-2016 годов вывела в теневой оборот более полумиллиарда рублей. Компания держала несколько офисов в бизнес-центрах Барнаула и за 3 процента (а позднее 7 процентов) через систему «клиент-банк» вертела незаконными операциями.

Предпринимателя Станислава Игонина, организовавшего контору, приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что смягчило приговор, но заработанные деньги пришлось вернуть.

Предполагаемый доход группировки составил более 25 млн руб.

А вот судьба предполагаемых подельников, среди которых затесались заместитель начальника местного ОЭБ и ПК УМВД России и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России, еще не решена. По версии следствия сотрудники отделов по борьбе с коррупцией братья Роман и Витайлий Ланцовы крышевали бизнес. А также сами занимались поиском новых клиентов, перевозкой денег и конспирацией.

Против них Игонин дал показания. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением ушло в суд. Сотрудники ФСБ помогли, чем смогли. Но полицейские вину не признают, и утверждают, что у следствия ничего кроме показаний Игонина нет. А его покровителем были не они, а высокопоставленный сотрудник ОМВД России по Новоалтайску, пишет Политсиб.ру. От работы одного из братьев отстранили, другого уволили, их имущество арестовано. Судить полицейских будут по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Информация предоставлена управлением Следственного комитета по Алтайскому краю.