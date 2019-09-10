Налоговики приглашают желающих в эксперимент по прослеживаемости товаров

С июля до конца 2019 в России будет проходить эксперимент по внедрению нового вида контроля за импортом – системы документальной прослеживаемости.

В соответствии с Постановлением Правительства от 25.06.2019 № 807 эксперимент коснется ограниченного круга товаров, которые прошли таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В их числе бытовые холодильники и морозильники, погрузчики, бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, стиральные машины и машины для сушки одежды, мониторы и проекторы, интегральные электронные схемы, детские коляски и иные товары.

ФНС напоминает, что любая компания на любом режиме налогообложения может добровольно принять участие в эксперименте. Подать заявку можно с 1 июля по 30 сентября 2019 года.

Эксперимент осуществляется путем включения в счета-фактуры регистрационных номеров партий товаров, подлежащих прослеживаемости. Такие счета-фактуры ежемесячно направляются в ФНС.

Целями эксперимента являются:

- обеление сектора экономики по товарам, включенным в систему прослеживаемости;

- повышение средней таможенной стоимости прослеживаемых товаров до адекватности цены при их ввозе, соответствующей рыночной цене; сокращение серого импорта;

- подтверждение законности оборота товаров;

- повышение эффективности таможенного и налогового контроля;

- создание условий, исключающих использование лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей;

- создание системы документальной идентификации товаров.