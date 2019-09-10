Когда земля под многоквартирным домом уже не принадлежит застройщику

Когда ФНС прекращает налоговое администрирование в отношении земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? Разъяснения по этому вопросу даны в письме ФНС № БС-4-21/17604@ от 03.09.2019.

С момента государственной регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный участок в силу закона поступает в долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, даже если прекращение предшествующего права застройщика на этот земельный участок не было зарегистрировано в установленном порядке.