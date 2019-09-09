При покупке алкоголя вместо паспорта будем предъявлять мобильник

В начале следующего года планируется начать тестовое использование электронных паспортов с мобильным приложением, с помощью которого можно будет покупать алкоголь и табачную продукцию.

В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве, рассказал вице-премьер Максим Акимов в интервью «Известиям».

При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Эксперимент будет проводиться в Москве.

«Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — отметил Акимов.

После скачивания приложения потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды. Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных).

Напомним, по задумке Правительства к 2024 году жители нашей страны должны в полной мере использовать электронный паспорт.