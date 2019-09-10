ЕНВД подвел, где ждали

Планируемая отмена ЕНВД стала предметом обсуждения на встрече бизнес-омбудсмена Бориса Титова с представителями бизнеса в Приморском крае.

Речь, в частности, зашла об аптечном бизнеса. В Приморье ЕНВД применяют все небольшие аптеки, большая часть из них по форме собственности представляет собой ООО, но представлены и несколько МУП, АО и индивидуальных предпринимателей.

«Как известно, аптечный ассортимент делится на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, предельные цены на которые регулируются государством, и остальной перечень лекарств. Так вот, анализ показывает, что для сохранения минимальной рентабельности малых аптек после отмены ЕНВД цены на нерегулируемые препараты придется поднять до 20 %», — заявила президент «Фармацевтического содружества» Наталья Назаренко.

Если аптеки в малых населенных пунктах закроются, на смену им вряд ли придут крупные сети.

«Финансовые власти, которые мы не можем упрекнуть в неэффективности их основной работы — собирать деньги в бюджет, знают свое дело туго и каждый раз изобретают новые и новые решения для пополнения этого бюджета, — резюмировал Борис Титов. — Но мы помним историю, например, с повышением страховых платежей до 30 %, когда полмиллиона предпринимателей за полгода ушли с рынка. Тогда бросились искать компенсационные меры, как бы не пришлось делать этого и сейчас».

Напомним, Борис Титов обращался главе Правительства Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить ЕНВД или хотя бы модернизировать ПСН.

Однако власти не намерены продлевать ЕНВД. Антон Силуанов отверг воззвания бизнеса, аргументируя это наличием цифровой инфраструктуры онлайн-касс, которая позволяет повсеместно высчитывать налоги с оборота, а также недостаточным (с точки зрения Правительства) уровнем налогообложения тех предприятий и ИП, которые сегодня используют ЕНВД.

С точки зрения Правительства, ЕНВД используется бизнесом исключительно для целенаправленного ухода от налогообложения, и достаточно его отменить, как доходы бюджета вырастут. Но удастся ли достичь эту цель? Эксперты Института экономики роста провели исследование, в ходе которого выяснили, что от отмены ЕНВД пострадают все — и бизнес, и бюджет.