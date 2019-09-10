Накопительная пенсия будет уменьшать ипотеку

Пенсионные накопления могут разрешить инвестировать в ипотечные ценные бумаги.

«Дорожная карта» с таким механизмом согласованна ЦБ, Минстроем, Минэкономики и «Дом.РФ», пишет BFM.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

Правительство рассчитывает, что это снизит ставки по ипотеке до 8%. Банкам будет проще удешевить ипотеку, так как, выдав кредиты, они смогут сразу привлечь новые деньги.

Сейчас чиновники уперлись в ставку. Если по ипотечным бумагам она будет ниже рынка, то частные инвесторы в лице корпораций, фондов и банков туда не пойдут.

Эксперты вообще с подозрением смотрят на предложение:

Если вы можете купить государственную ценную бумагу в виде ОНЗ или бумагу какого-либо надежного муниципального района с хорошим рейтингом, которые вам дают порядка 8% доходности, либо вы купите ипотечную бумагу с гарантией, которая даст вам 6% или 7%, какой смысл вам туда заходить, чтобы за такой же примерно риск получать гораздо более низкую ставку? Но если есть цель обеспечить доступную ипотеку, то надо каким-то образом этот убыток от рыночной ставки перенести на какого-то участника, поэтому, скорее всего, будут мысли, как задействовать пенсионные деньги. Потому что пенсионные деньги — это те, за которыми очень тяжело прийти.

— Александр Просвиряков, инвестбанкир, президент финансовой группы Whitestone Capital

Что касается закладных, может ли в случае начала кризиса неплатежей «Дом.РФ» с этим всем выстоять, мне пока непонятно. Впереди, скорее всего, рецессия, которая неизбежно коснется Российской Федерации. Поэтому накануне рецессии, особенно с учетом того, что у нас закредитованность населения растет, я бы явно в долговые ипотечные инструменты сейчас не инвестировала.

Наталья Смирнова, финансовый аналитик