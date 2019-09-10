ИП теперь могут открыть счет в Сбербанке дистанционно и за 20 минут

Сбербанк первым в России запустил сервис дистанционного открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя.
Сервис доступен клиентам, у которых есть Сбербанк ID, говорится в пресс-релизе, а таковых насчитывается 77 млн.
Сбербанк ID — единый способ входа в сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров, доступный всем пользователям Сбербанк Онлайн.
Чтобы открыть счет, необходимы всего три документа: паспорт гражданина РФ, биометрический заграничный паспорт нового образца и СНИЛС, а также мобильный телефон с операционной системой Android, поддерживающий функцию NFC.
Свой первый расчетный счет в Сбербанке предприниматели могут открыть за 20 минут самостоятельно, не посещая офис банка. Для этого необходимо:
- зайти на сайт банка в раздел «Малому бизнесу и ИП» — «Открытие и ведение счета» — «Онлайн открытие счета ИП» и нажать кнопку «Открыть счет»;
- войти по Сбербанк ID, а также ввести дополнительные персональные данные и приложить скан-копии указанных выше документов;
- выбрать пакет услуг и заполнить анкету;
- ?подписать документы электронной подписью в приложении ID Point и начать пользоваться счетом.