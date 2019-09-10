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ИП теперь могут открыть счет в Сбербанке дистанционно и за 20 минут

Сбербанк первым в России запустил сервис дистанционного открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя.

Сервис доступен клиентам, у которых есть Сбербанк ID, говорится в пресс-релизе, а таковых насчитывается 77 млн.

Сбербанк ID — единый способ входа в сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров, доступный всем пользователям Сбербанк Онлайн.

Чтобы открыть счет, необходимы всего три документа: паспорт гражданина РФ, биометрический заграничный паспорт нового образца и СНИЛС, а также мобильный телефон с операционной системой Android, поддерживающий функцию NFC.

Свой первый расчетный счет в Сбербанке предприниматели могут открыть за 20 минут самостоятельно, не посещая офис банка. Для этого необходимо:

  • зайти на сайт банка в раздел «Малому бизнесу и ИП» — «Открытие и ведение счета» — «Онлайн открытие счета ИП» и нажать кнопку «Открыть счет»;
  • войти по Сбербанк ID, а также ввести дополнительные персональные данные и приложить скан-копии указанных выше документов;
  • выбрать пакет услуг и заполнить анкету;
  • ?подписать документы электронной подписью в приложении ID Point и начать пользоваться счетом.
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