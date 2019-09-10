Какие шансы отмыться, если банк внес в черный список

Больше года работает механизм реабилитации всех, кто попал в черный список банков. Статистика неутешительная: на 1 млн реабилитируют только 15 тыс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуту.

В черный список банков попали 420 тысяч физлиц, больше 600 тыс. — ИП и юрлица. Всех их подозревали в отмывании средств и финансировании терроризма, но многие попали просто под горячую руку. В среднем только 1,5% из них банки реабилитировали.

После шквала жалоб на необоснованные блокировки ЦБ запустил двухуровневую процедуру реабилитации клиентов из черного списка. На первом этапе клиент может оправдаться перед банком, показав документы, подтверждающие необходимость перевода средств. Если банк откажется пересмотреть решение о блокировке, можно обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ и Росфинмониторинге, которая может реабилитировать клиента. В любом случае процедура не быстрая. Статистика по рассмотрению жалоб предпринимателей сложилась в пользу…банков: бизнесменов обеляют только в 45 % эпизодов.

Вообще, проблему с необоснованными блокировками обещали скоро решить.