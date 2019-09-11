Россияне даже в отпуске думают о работе

Примерно каждый третий (29 %) россиянин во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на портале Роструда «Работа в России».

Примерно половина (49 %) респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела, и лишь 22 % полностью отдыхают от работы, не отвечая ни на письма, ни на звонки.

В то же время опрос показал, что многие используют отпуск для поиска новой работы. Так, 23 % сообщили, что при решении сменить работу всегда использую отпуск для поиска новой, а 27 % отметили, что им приходилось так поступать, когда возникала необходимость срочно сменить работу.

Остальные стараются использовать его по назначению, т.е. для отдыха. При этом, чтобы полноценно отдохнуть от работы, необходимо как минимум 2 недели. Такое мнение высказали 34 % опрошенных. А для большинства (53 %) нужно больше 2 недель.

7 % участников опроса сообщили, что они устают не от работы, а без нее, еще 6 % отметили, что для того, чтобы отдохнуть и снова вернуться к работе им достаточно 1 недели.