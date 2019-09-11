Предприниматель посадил инспектора и адвоката

Предприниматель сдал адвоката и инспектора УФСИН, которые предлагали за вознаграждение обеспечить ему условный приговор.

Сам бизнесмен сидел под домашним арестом по уголовному делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Подробности дела стали известны редакции программы «Момент истины».

Предпринимателя привлекли к суду за то, что он потребовал 1,7 млн за беспрепятственную оплату договора субподряда. Его при получении денег задержали сотрудники УФСБ.

Инспектор УФСИН вместе с адвокатом решили выманить у предпринимателя деньги. За 1,5 млн руб. они гарантировали бизнесмену условный приговор в Куйбышевском райсуде Самары. Бизнесмен предпочел обратиться в УФСБ. Инспектор и адвокат были задержаны с поличным, когда получили требуемую сумму в салоне внедорожника Volkswagen Touareg.

Предпринимателя ждут 2 года колонии общего режима. Адвокат и инспектор получили 1 год 8 месяцев и 1 год 10 месяцев колонии общего режима соответственно.