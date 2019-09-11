Клерк.Ру

Члена «Единой России» осудят за обнальную работу

В Москве задержали банду обнальщиков. Всех сдал бывший партнер по теневому бизнесу, которого держат под стражей больше двух лет.

В съемных помещениях, где работала преступная группа, по традиции нашли множество электронных средств платежей, в том числе, технику с установленными программами «клиент-банк».

Как установили сотрудники УЭБиПК, организатор осуществлял незаконную банковскую деятельность с января 2017 г. по ноябрь 2018 г. сразу в нескольких офисах. Все фирмы были оформлены на подставных лиц и занимались обналом. Сумма незаконно полученного дохода — свыше 35 млн руб.

Один из организаторов ранее был судим за незаконное предпринимательство и обналичивание более 47 млн руб. Он признал вину и был приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей. При задержании по новому делу у него нашли удостоверение члена российской секции Международной полицейской ассоциации, удостоверение о награждении почетной медалью «Ополчение Севастополя» и партийный билет члена «Единой России».

Посмотрим, смягчит ли партийная принадлежность ответственность за преступление, иногда за обнал отделываются легко.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Уголовное право, УК РФ»

Все семинары по теме Уголовное право, УК РФ