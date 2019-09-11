Члена «Единой России» осудят за обнальную работу

В Москве задержали банду обнальщиков. Всех сдал бывший партнер по теневому бизнесу, которого держат под стражей больше двух лет.

В съемных помещениях, где работала преступная группа, по традиции нашли множество электронных средств платежей, в том числе, технику с установленными программами «клиент-банк».

Как установили сотрудники УЭБиПК, организатор осуществлял незаконную банковскую деятельность с января 2017 г. по ноябрь 2018 г. сразу в нескольких офисах. Все фирмы были оформлены на подставных лиц и занимались обналом. Сумма незаконно полученного дохода — свыше 35 млн руб.

Один из организаторов ранее был судим за незаконное предпринимательство и обналичивание более 47 млн руб. Он признал вину и был приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей. При задержании по новому делу у него нашли удостоверение члена российской секции Международной полицейской ассоциации, удостоверение о награждении почетной медалью «Ополчение Севастополя» и партийный билет члена «Единой России».

Посмотрим, смягчит ли партийная принадлежность ответственность за преступление, иногда за обнал отделываются легко.