Как отразить в РСВ выходное пособие

Бывшему сотруднику организации выплачено выходное пособие в пределах трех средних месячных заработков. Взносами оно не облагается, но надо ли его показывать в расчете по страховым взносам?

Ответ на этот вопрос публикует газета УНП.

Несмотря на то, что такие выходные пособия не облагаются страховыми взносами (п. 1 ст. 422 НК), указать в РСВ их надо. Отражаются они в строках 030 и 040 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1 и строках 020 и 030 приложения 2 к разделу 1 расчета за тот период, в котором компания начислила пособие сотруднику (п. 7.5, 7.6, 8.4, 8.5, 11.4, 11.5 Порядка, утв. приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@).

Необходимо указать их и в разделе 3 расчета, поскольку он заполняется на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного периода. В том числе в пользу которых в отчетном периоде начисляла выплаты в рамках трудовых договоров (п. 22.1 Порядка). Пособие в пределах трех средних месячных заработков не облагается страховыми взносами. Но компания платит его в рамках трудовых отношений.

Поэтому на бывшего работника нужно заполнить раздел 3. Необлагаемое пособие необходимо показать в графах 210 подраздела 3.2 раздела 3 расчета по взносам (п.22.26 Порядка).