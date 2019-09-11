Стали известны минимальные доначисления при выездной

В ходе выездной проверки налоговики обычно доначисляют более 20 млн. рублей.

В 2018 году налоговики провели 14,2 тыс. выездных налоговых проверок, что на 29,8 % меньше, чем в 2017 году, из которых 11,8 тыс. проверок организаций (или 94 %) проведено на основании риск-ориентированного подхода. В 2017 году данный показатель составлял 100 %.

Вместе с тем сумма доначислений, приходящаяся на одну выездную налоговую проверку, выявившую нарушение, возросла с 15,75 млн. рублей в 2017 году до 22,23 млн. рублей в 2018 году.

Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты.

В ходе 5,2 тыс. выездных налоговых проверок (36,8 % общего количества ВНП) выявлены схемы с участием фирм-однодневок.

По результатам выездных и камеральных налоговых проверок дополнительно поступило 217 125,8 млрд. рублей (на 2,4 % меньше, чем в 2017 году).

Уровень взыскания налоговых платежей по результатам выездных и камеральных налоговых проверок, решения по которым вступили в силу, в 2018 году составил 66,4 %, (в 2017 году — 60,5 %).