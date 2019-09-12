Что профсоюзам не нравится в «регуляторной гильотине»

В стране запущен механизм так называемой «регуляторной гильотины», то есть отмены «мешающих» предпринимателям подзаконных актов, содержащих разные виды федерального государственного контроля.

Минтрудом уже составлены перечни правовых актов, содержащих нормы трудового права и подлежащих первоочередной отмене.

Напомним, планируется отменить более 100 морально устаревших законов. На днях опубликован соответствующий проект.

Между тем в Федерации независимых профсоюзов настороженно относятся к этой затее, и требуют, чтобы социально-значимые виды государственного контроля были выведены из под «регуляторной гильотины».

Необходимо предотвратить многие негативные последствия (например, снижение уровня охраны труда на производстве) для работников, считают в ФНПР.