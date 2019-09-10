Минтруд включил гильотину: отменяется множество устаревших законов

Опубликован проект нормативного акта Минтруда в целях реализации механизма «регуляторной гильотины».

Будут признаны утратившими силу более 100 законов, нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, многие из которых приняты еще во времена СССР.

В частности, отменяются, такие нормативные акты:

Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин»;

Постановление Совета Министров РСФСР от 11.07.1985 № 304 «О мерах по выполнению Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 14.05.1985 № 436 «О первоочередных мерах по улучшению материального благосостояния малообеспеченных пенсионеров и семей, усилению заботы об одиноких престарелых гражданах»;

Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС от 12.12.1972 № 842 «О повышении минимальной заработной платы рабочих и служащих с одновременным увеличением тарифных ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производственных отраслях народного хозяйства»;

Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 22.09.1977 № 870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения»;

Постановление Совета Министров СССР от 15.07.1981 № 677 «О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность»;

Приказ Министерства связи РФ 29.01.2002 № 11 «Об утверждении и введении в действие Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях почтовой связи»;

Временный порядок исчисления оплаты ежегодных отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении с учетом роста цен и денежных доходов населения, утвержденный Министерством труда РФ 16.05.1992 и Министерством финансов РФ 18.05.1992;

Законы, вошедшие в перечень на отмену, не соответствуют российскому законодательству, содержат устаревшие требования либо их положения воспроизведены в действующем законодательстве.

Кроме того, Минтруд также признает утратившими силу ряд своих нормативных актов, а также документов, принятых МЗСР, МТСР. Проект данного приказа также опубликован на портале НПА.

Реализация проекта постановления не приведет к нарушению трудовых прав работников или прав и законных интересов работодателей, отметили в Минтруде.