Где самый дорогой платеж за ЖКХ? Спойлер — не в Москве

Самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги оказалась в Казани, а меньше всего за ЖКУ платят жители Воронежа и Волгограда.

Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги», с которым ознакомился РБК.

Средняя плата в столице Татарстана составляет 5,9 тыс. рублей в месяц. При этом годом ранее этот показатель составлял 6,1 тыс. рублей.

На втором месте по величине платы за ЖКУ находится Москва. Средний чек в столице составляет 3,9 тыс. рублей. В первую пятерку входят также Екатеринбург (3,7 тыс. рублей), Новосибирск (3,6 тыс. рублей) и Челябинск (3,4 тыс. рублей). Наименьший средний чек в Воронеже и Волгограде — 1,4 тыс. и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Однако чиновники категорически не согласны с выводами «Яндекс.Деньги». В частности, в Казани более 40% платежей жители вносят через почтовые отделения или кассы Единого расчетного центра. А через сервис Яндекса поступает незначительная часть платежей.