Предпенсионеров не берут на работу

Только 56 % российских компаний лояльны к соискателям предпенсионного возраста и готовы принять их на работу.

Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом для оценки персонала Squadrille.

В 24 % компаний предпенсионеров принимают иногда. 20% работодателей не рассматривают кандидатов-предпенсионеров.

Среди причин, по которым отказывают претендентам в возрасте 50+, респонденты чаще всего называли «отсутствие гибкости», пишет «Российская газета». Так же, по словам респондентов, люди старшего возраста зачастую не обладают необходимыми навыками и компетенциями:

"Если мы анализируем проблему трудоустройства лиц предпенсионного возраста, то надо смотреть, на какие позиции они претендуют, — отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

— Если мы говорим о рабочих местах, которые требуют креативности, гибкости, наличия современных знаний в области информационных технологий, а также умения общаться с различными социальными группами, включая молодежь, то здесь, конечно же, молодежь предпочтительнее.

Однако же если речь идет о выполнении стандартных типовых операций, требующих аккуратности, знания и опыта, то здесь представители старшего поколения вне конкуренции. Особенно если речь идет о производственных процессах, которые являются традиционными и которые они освоили на протяжении предыдущего трудового опыта. Важно, что эти люди пытаются самореализоваться и доказать собственную нужность на производстве за счет высокого качества своей работы, прилежного и точного выполнения собственных функций. Они не рвутся к карьерному росту и, в отличие от молодежи, редко считают себя недооцененными".

Для того, чтобы работодатели более охотно брали к себе людей предпенсионного возраста, необходимо ввести налоговые льготы. Например, снижение отчислений в социальные фонды за работников возраста 50+