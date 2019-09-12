Когда перестанут начислять налог на утилизированный автомобиль

Когда прекращает начисляться транспортный налог в случае утилизации автомашины? Ответ на этот вопрос дали налоговики на своем сайте.

Обязанность по уплате транспортного налога зависит от государственной регистрации транспортного средства, напоминают они. После утилизации автомашины налог прекращает взиматься с даты снятия автомобиля с учета его владельцем в органах ГИБДД МВД России.

Эти сведения автоматически поступают в налоговые органы в рамках межведомственного информационного обмена.Т.е. бывший владелец не должен извещать инспекцию о том, что он утилизировал машину.

Однако по своему желанию он может представить в инспекцию сведения, которые подтверждают прекращение регистрации транспортного средства. С учетом того, как криво у нас работает межведомственный обмен, наверное это лучший вариант.

Так же можно отправить обращение через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России».