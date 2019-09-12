У какого банка лучшее приложение для телефона

Вышло большое исследование банковских приложений для смартфонов. Им занималась компания Go Mobile.

Оценивали 34 приложения. Цифры показали, что в основном люди пользуются приложениями Сбербанка, Тинькофф, Рокетбанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк.

Чаще других скачивают приложение Сбербанка. Но большие перспективы исследователи прогнозируют для Газпромбанка, РНКБ, Почта банка, Зенит банка и СКБ — эти кредитные организации выпустили свои приложения в 2018 году, и они показывают впечатляющую динамику.

Ниже приводим рейтинг. Рекомендуем обратить внимание на графы: usability — удобство пользования и рейтинг.

На цифрах:

до 20% розничных клиентов банков предпочитают пользоваться их услугами именно через приложение;

в 2018 год одно банковское приложение скачивали на 41,5% чаще, чем годом ранее;

средний показатель активной мобильной аудитории приложения – 21,62% от всех клиентов банка.