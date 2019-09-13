Какие налоговые льготы положены многодетным

Многодетным семьям положены льготы по имущественным налогам. О том, какие именно, рассказали налоговики на своем сайте.

Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (родителей, опекунов, усыновителей), предусмотрен дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество. Он уменьшает облагаемую налогом кадастровую стоимость на 5 кв. м площади квартиры или комнаты и 7 кв. м площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Вычет предоставляется при расчете налога для одного объекта каждого вида на основании сведений, полученных от органов соцзащиты, либо в соответствии с заявлением налогоплательщика о его предоставлении.

По земельному налогу для многодетных предусмотрен вычет в размере необлагаемой налогом кадастровой стоимости 600 кв. м одного земельного участка. Вычет предоставляется при расчете налога на основании сведений, полученных от органов соцзащиты, или по заявлению лица о его предоставлении.

Иные льготы для многодетных лиц, владеющих налогооблагаемой недвижимостью, в том числе полное освобождение от уплаты налога, могут быть предоставлены муниципальными властями, искать их надо в решениях городских и муниципальных округов.